27 мая, 10:23

Происшествия

Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области похитила почти 400 товаров, оформив возвраты

Менеджер пункта выдачи заказов в Ленинградской области за год оформила фиктивный возврат почти на 400 товаров на 382 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Из них следует, что 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года через мобильное приложение заказывала товары на свое имя с пометкой "оплата при получении". После поступления заказов в ПВЗ, где она работала, женщина в учетной системе оформляла возврат, но на самом деле забирала вещи себе.

В числе похищенного – косметика, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. Всего 394 товара.

Часть похищенного была изъята при обыске в ее квартире. При этом на допросе женщина рассказала, что считает это "рассрочкой", так как работодатель до этого штрафовал ее за недостачу. Свою вину она признала полностью, а ущерб возместила добровольно.

Из документов следует, что суд учел наличие у обвиняемой двоих малолетних детей, помощь в раскрытии преступления и раскаяние. Женщину признали виновной в мошенничестве и назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге были задержаны подозреваемые в краже товаров из ПВЗ на 14,5 миллиона рублей. Злоумышленники загрузили коробки с товарами в машину и планировали скрыться, но их задержали. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

