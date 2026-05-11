11 мая, 02:59

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с доставкой товаров с маркетплейсов

В России набирает обороты новая мошенническая схема с "доставкой" товаров с маркетплейсов. О деталях схемы РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники продолжают активно использовать тему маркетплейсов, меняя лишь легенду. Теперь они часто представляются сотрудниками "узлов связи", "логистических центров" или "складов", куда якобы была перенаправлена поврежденная посылка. Мошенники сообщают жертве, что заказ потерялся, приехал не по адресу или требует дополнительного подтверждения личности получателя.

Расчет строится на том, что человек действительно ожидает доставку и не видит ничего подозрительного в просьбе назвать код из СМС. Однако на деле такой код является элементом двухфакторной аутентификации и служит ключом к учетным записям пользователя – на "Госуслугах", в банковских приложениях, мессенджерах или аккаунтах самих маркетплейсов. Получив код, мошенники могут авторизоваться в сервисах от имени жертвы, изменить данные доступа, похитить деньги или использовать аккаунт для дальнейших преступных действий.

Немкин отметил, что особенность текущей ситуации заключается в массовом использовании утечек персональных данных и повсеместном распространении онлайн-покупок. Поскольку практически каждый россиянин регулярно заказывает товары через интернет-магазины, звонок о проблемах с доставкой выглядит очень убедительно.

Депутат напомнил, что главное правило защиты остается неизменным: коды из СМС никогда и никому нельзя сообщать, кем бы ни представлялся собеседник. Ни маркетплейсы, ни службы доставки, ни государственные органы не запрашивают такую информацию по телефону. Любые сведения о заказе следует проверять исключительно через официальное приложение или сайт сервиса, а при малейших подозрениях разговор нужно немедленно прекращать.

Ранее в МВД РФ предупредили о мошенниках, создающих фейковые сайты садовых магазинов. Злоумышленники полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных магазинов. При этом они заманивают своих жертв низкими ценами.

