Современные школы и детсады появятся на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новые современные школы и детские сады появятся на северо-западе Москвы, правительство столицы уже утвердило проект перепланировки территории площадью 117 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что участок расположен в районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино – между улицей Вишневой, Сходненским каналом, рекой Сходней и путями второго Московского центрального диаметра. В текущий момент данный участок занимают устаревшие объекты, в частности производственные, складские и коммунальные.

Планом предусматривается строительство свыше 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилые комплексы на 1,18 миллиона квадратных метров. Проект включает строительство школ на 2 тысячи учеников и детских садов на 700 детей, а также общественно‑деловых и других объектов.

Также в рамках планируется реконструировать свыше 6 километров дорог – продлят улицы Тушинскую, Долгова и Мещерякова, обновят Западный мост через Сходненский канал и построят путепровод перед ним. Кроме того, благоустроят и озеленят 9,94 гектара территории.

Отмечается, что благодаря реализации проекта в новое жилье смогут переехать свыше 15 тысяч человек, а также будет создано свыше 18 тысяч рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Коммунарке появился новый детский сад с бассейном. Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже работают 8 детсадов и 4 школы. Вместимость нового дошкольного учреждения составляет 350 детей.