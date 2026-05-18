Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 14:40

Мэр Москвы

Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство образовательного комплекса на 575 детей началось в Хорошёвском районе Москвы. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В здании, которое расположится в 3-м Хорошёвском проезде, будет обустроен детский сад на 175 воспитанников и школа на 400 учеников.

По словам мэра, в школьном блоке будут оборудованы не только кабинеты и обеденный зал, но и медиатека и ИТ-полигон. В детском саду, помимо групп, появится музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Рядом с объектом построят спортивное ядро с комплексом разных площадок.

Предварительно, работы будут завершены в 2027 году. Собянин напомнил, что с 2011 года в Хорошёвском районе было возведено уже восемь образовательных объектов. В настоящее время строится еще один комплекс на 1 000 детей.

Ранее Собянин заявил, что в Москве согласовали архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Здание построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Там будут находиться школа на 2 500 учеников и детский сад на 500 воспитанников. На прилегающей территории в рамках работ сделают парковую зону с садом камней. Ее главным символом станет большой дуб, который олицетворяет Дерево знаний.

Кроме того, для школы будет создано спортивное ядро с площадками для футбола, волейбола и тенниса. Строительство комплекса завершат в 2028 году.

Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Хорошёвском районе

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика