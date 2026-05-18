Мэр Москвы: началось строительство школы и детского сада в Хорошёвском районе

Строительство образовательного комплекса на 575 детей началось в Хорошёвском районе Москвы. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В здании, которое расположится в 3-м Хорошёвском проезде, будет обустроен детский сад на 175 воспитанников и школа на 400 учеников.

По словам мэра, в школьном блоке будут оборудованы не только кабинеты и обеденный зал, но и медиатека и ИТ-полигон. В детском саду, помимо групп, появится музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Рядом с объектом построят спортивное ядро с комплексом разных площадок.

Предварительно, работы будут завершены в 2027 году. Собянин напомнил, что с 2011 года в Хорошёвском районе было возведено уже восемь образовательных объектов. В настоящее время строится еще один комплекс на 1 000 детей.

Ранее Собянин заявил, что в Москве согласовали архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Здание построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Там будут находиться школа на 2 500 учеников и детский сад на 500 воспитанников. На прилегающей территории в рамках работ сделают парковую зону с садом камней. Ее главным символом станет большой дуб, который олицетворяет Дерево знаний.

Кроме того, для школы будет создано спортивное ядро с площадками для футбола, волейбола и тенниса. Строительство комплекса завершат в 2028 году.

