26 апреля, 12:31

Мэр Москвы

Собянин: техноколледж на 7,6 тыс мест построят в Южном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Техноколледж на 7,6 тысячи мест построят в столичном районе Южное Тушино, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В учреждении студенты будут осваивать самые востребованные специальности в области авиации, архитектуры, информационного моделирования, наладки электрооборудования, химического и медико-технического профиля, а также логистики.

Колледж будет находиться в Походном проезде. В настоящее время идет проектирование. Кроме того, согласована визуальная концепция, рассказал мэр.

По его словам, с внешней стороны здание будет окружено "колоннадой". Ее плавная линия напомнит изгибы реки Сходни, а остекленные фасады и дизайн интерьеров подчеркнут промышленно ориентированный характер объекта.

Внутри колледжа оборудуют 2 спортзала, а в центральной части здания – 2 амфитеатра. В одном из них сделают библиотеку, а в другом – место для отдыха и проведения мероприятий.

Более того, лаборатории и мастерские оснастят новым оборудованием. В частности, будущие работники строительной отрасли смогут заниматься BIM-моделированием. Они научатся создавать цифровые двойники зданий на современном российском программном обеспечении, отметил градоначальник.

Тем временем для студентов авиационного направления сделают лаборатории и полигоны, аналогичные реальному авиапредприятию. Обучение выстроят по модели полного цикла – от проекта деталей до отработки встречи самолета и пассажиров. Учащиеся самостоятельно соберут и запрограммируют приборы, а также подготовят воздушное судно к полету.

В свою очередь, продолжил Собянин, будущие специалисты в сфере транспорта научатся управлять движением, выстраивать оптимальные маршруты доставки, работать с системами отслеживания и другое. Завершение строительства техноколледжа запланировано на 2028 год.

Глава города напомнил, что о развитии системы среднего профессионального образования он недавно докладывал Владимиру Путину. Такую работу Москва активно ведет в последние годы, что соответствует целям и инициативам нацпроекта "Кадры".

Количество бюджетных мест в городских колледжах увеличено с 37 тысяч в 2025 году до около 50 тысяч в 2026-м, сказала ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Абитуриенты могут выбрать одну из 150 востребованных профессий в 10 отраслях экономики столицы.

мэр Москвыобразованиегород

