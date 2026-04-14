Новости

Новости

14 апреля, 13:36

Мэр Москвы

Сергей Собянин: семь инновационных колледжей будет создано в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве создадут 7 инновационных колледжей, в том числе в сферах креативной индустрии, IТ, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта и строительства. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, подготовка школьников к выбору профессии является приоритетом московского образования на ближайшие годы.

"Мы предоставляем старшеклассникам разные траектории обучения, чтобы они делали выбор, опираясь на свои интересы и таланты. Углубленное изучение предметов в предпрофессиональных классах помогает им лучше подготовиться к вузу и реалиям рынка труда", – отметил Собянин.

Например, с 2023 года для учеников 9-х классов реализуют уникальную программу комплексной профориентации на базе инновационного центра "Профессии будущего". В ней приняли участие свыше 180 тысяч школьников, в том числе в 2025-м – более 75 тысяч.

Больше 75% вакансий ориентированы на специалистов со средним профобразованием. В связи с этим все больше выпускников 9-х классов выбирают колледжи – в прошлом году в них поступило 37 тысяч подростков.

Порядка 95% выпускников городских колледжей успешно находят работу. Их мастерство подтверждается на чемпионате профессионального мастерства "Профессионалы".

Собянин подчеркнул, что такие результаты стали возможны в том числе благодаря модернизации и системному развитию образования. К концу 2031 года планируется полностью обновить инфраструктуру колледжей. На базе современных производств созданы четыре флагманских центра практической подготовки, три из них располагаются рядом с промышленными партнерами.

Качество столичного образования постоянно совершенствуется, подчеркнул ранее Собянин. По его словам, предпрофессиональные классы имеют более 70% школ в Москве. Почти все выпускники поступают в вузы по своему профилю обучения.

Кроме того, чтобы ученики могли больше времени уделять практике, результативнее проводить исследования, ставить опыты и заниматься научными разработками, школы были оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой.

