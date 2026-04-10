10 апреля, 19:13

Общество

Депутат ГД Разворотнева приняла участие в старте проекта по профориентации школьников

Фото: Полина Логачева

В столичных школах стартовал новый проект по ранней профориентации, направленный на знакомство учеников с разными профессиями через общение со специалистами и участие в творческих заданиях. Инициатором выступила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

По ее словам, программа охватит 10 школ Южного, Юго-Восточного и Юго-Западного административных округов Москвы и станет продолжением развития системы ранней профориентации в столице.

"Ученики, помимо углубленного изучения профильных предметов, знакомятся с будущими специальностями на практике, посещают предприятия, на которых, возможно, будут работать", – отметила Разворотнева.

В рамках проекта школьники смогут лично пообщаться с представителями разных специальностей, узнать о требованиях к профессиям, необходимых навыках и карьерных перспективах. Дополнительно предусмотрен конкурс рисунков, где участники представят свое видение различных профессий. Этапы конкурса приурочены к памятным датам и профессиональным праздникам, а итоги подведут 27 мая.

Первый этап, посвященный Дню космонавтики, стартовал 10 апреля на базе Бауманской инженерной школы № 1580. Участники возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину, прослушали лекцию о науке и космосе, а также посмотрели видеообращение Героя России, летчика-космонавта и депутата Госдумы Романа Романенко, совершившего два космических полета.

Система предпрофессионального образования в Москве развивается с 2015 года. За это время такие классы окончили около 100 тысяч школьников. Сегодня старшеклассникам доступны различные направления подготовки – инженерное, медицинское, психолого-педагогическое, предпринимательское, медиа и IТ. Более 90% выпускников продолжают обучение в профильных вузах.

Ранее Сергей Собянин назвал 2025 год успешным для развития системы специального профессионального образования в Москве. В частности, за этот период власти города переработали около 90% учебных планов, согласно которым теперь 70% времени обучения занимает практика под руководством наставников.

