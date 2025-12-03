Сергей Собянин: ИТ-классы в школах Москвы находятся на пике популярности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ИТ-направление в предпрофессиональных классах в столичных школах находится на пике популярности. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в этом году в московских школах появилось 178 ИТ-классов, в которых учатся около 10,4 тысячи старшеклассников. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году, когда проект только стартовал. Свыше 90% выпускников таких классов поступают в технические вузы – МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, ВШЭ, МИФИ.

В ИТ-классах школьники углубленно изучают математику, информатику и физику. Там же они учатся программировать, создавать 3D-модели и цифровые двойники. Кроме того, старшеклассников знакомят с наиболее востребованными специальностями в сфере безопасности и искусственного интеллекта.

Собянин отметил, что для практических занятий в школах есть специальные лаборатории, где ученикам предоставляются 3D-принтеры, наборы для сборки микропроцессоров, электрических схем и роботов.

Кроме того, школы активно сотрудничают с колледжами, благодаря чему ребята могут освоить профессию оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин еще во время учебы. Также они знакомятся с системным и сетевым администрированием.

Со школами сотрудничают и 20 ведущих вузов, которые предоставляют уникальные лаборатории, добавил градоначальник. Есть возможность ходить на лекции, научные конференции и участвовать в мастер-классах по созданию 3D-моделей, написанию кодов.

А партнерская программа с представителями ИТ-индустрии помогает получить живой опыт и наметить примерный карьерный путь. Некоторые учебные дни проходят в таких ведущих компаниях, как 1С и Сбер.

Учащиеся ИТ-классов каждый год создают тысячи проектов: конструируют модели, ищут решения в области цифровой энергетики, экспериментируют с машинным обучением. Представить все это можно на научно-практической конференции "Инженеры будущего", где предусмотрены более 22 направлений. Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ.

Только в прошлом году в конференции приняли участие свыше 4 300 учеников, представивших более 2 700 проектов.

Например, ученики школы № 2065 Станислав Колпаков и Егор Сорокин представили технологию мониторинга пациентов в стационарах на основе искусственного интеллекта. Камеры в палатах могут следить за активностью лежачих и малоподвижных больных и направлять сигналы медикам.

При создании проекта использовалась технология отслеживания предметов, которая была адаптирована учениками под сканирование движения людей. Кроме того, технологию сделали доступной для использования в камерах невысокого класса, чтобы снизить стоимость внедрения разработки.

Елизавета Авраамова и Ольга Трофимова из школы № 1537 "Информационные технологии" представили сайт для тренировки математических навыков детей с задержкой психического развития. Уравнения, игры и задачи развивают их память, логику, умение анализировать.

На сайте есть озвучивание для тех, кто плохо читает, а также функция выбора уровня сложности. Школьницы отметили, что такие тренировки полезны для людей любого возраста.

Ученица школы № 460 имени дважды Героев Советского Союза А. А. Головачева и С. Ф. Шутова Василиса Смирнова представила чат-бот для повышения цифровой безопасности. Он генерирует для пользователей надежные пароли, анализирует файлы и сайты на наличие потенциальных угроз, ищет пароли и адреса электронной почты в утекших базах данных.

Подводя итог, мэр отметил, что ИТ-классы дают возможность практиковаться, создавать проекты, поступать в профильные вузы и полноценно осваивать профессию. Он подчеркнул, что информационные технологии востребованы везде.

Ранее Собянин сообщил, что число школ с предпринимательскими классами в столице выросло с 44 до 223. Это направление входит в топ-3 наиболее популярных предпрофессиональных классов. В этом учебном году около 11,4 тысячи ребят учатся в таких классах, что в 8 раз больше показателей 2021-го.

