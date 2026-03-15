Водолазы обследовали более 280 тыс кв м акватории при поиске детей в Звенигороде

Водолазы обследовали более 280 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки во время поиска детей в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В настоящее время продолжаются поиски третьего ребенка. Всего с начала поисков водолазы совершили 126 погружений.

"Лодками с боковым и круговым обзором обследовано более 115 километров. Осмотр берега пешими группами и на снегоходах превысил 100 километров", – говорится в сообщении.

Также с помощью эхолотов и камер было осмотрено порядка 25 километров дна.

Девочка и два мальчика пропали 7 марта, последний раз их видели возле Москвы-реки. По фактуисчезновения детей было возбуждено уголовное дело.

Через 5 дней было найдено тело одного из пропавших. Его обнаружили в 800 метрах от места, где дети, предположительно, провалились под лед. Позже также нашли тело второго мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где они пропали.

Зону поисковой операции третьего ребенка расширили до 20 километров.