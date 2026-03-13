13 марта, 09:55

Происшествия

В Звенигороде обнаружено тело второго пропавшего ребенка

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

В акватории Москвы-реки обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России.

Найти удалось мальчика. Он находился в 7 километрах от места, где дети предположительно провалились под лед, уточнила в беседе с РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Она также подчеркнула, что в рамках расследования пропажи детей будут назначены экспертизы, необходимые для установления причины смерти ребенка. Криминалисты продолжат взаимодействовать с поисковыми отрядами.

За последние сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав около 6 тысяч квадратных метров реки, уточнили в МЧС. Всего с начала операции проведено 74 погружения, поиски охватили 16 тысяч квадратных метров дна. На лодках с боковым обзором проверено 730 тысяч квадратных метров. По протяженности эта площадь составляет 36 километров.

Кроме того, пешие группы обследовали 59 километров береговой линии. Днем местность контролируют с воздуха, ночью – на 5 аэролодках с прожекторами. Вместе с тем с помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и берегов.

В связи с половодьем вдоль реки было также решено установить 12 постов для наблюдения за ледовой обстановкой и контролем русла.

В поисковой операции участвуют около 150 специалистов и задействовано 50 единиц техники. Работы ведут спасатели МЧС, ГКУ МО "Мособлпожспас", волонтеры регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также сотрудники правоохранительных органов. С родственниками погибших работают психологи МЧС России.

Трое детей, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков, пропали в Звенигороде 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки.

Спустя 5 дней удалось найти тело одного из детей. Погибший мальчик был обнаружен в 800 метрах от места, где пропавшие, предположительно, провалились под лед.

