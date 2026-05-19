Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 06:59

Политика

Каллас пригрозила лишить финансирования ЕС партнеров России и Ирана

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с Россией и Ираном, лишением финансирования со стороны Евросоюза. Слова Каллас приводит издание Euractiv.

"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявить гибкость, чтобы мы могли пересмотреть наше взаимодействие в данном случае", – отметила глава дипломатии ЕС.

Каллас не уточнила, что имела в виду под понятием гибкости. Она также добавила, что Евросоюз должен применять "более стратегический" подход к финансированию внешней помощи.

Ее заявления прозвучали в свете планов руководства Евросоюза разработать стратегию инвестиционной программы "Глобальные ворота" на 300 миллиардов евро в рамках семилетнего бюджета.

Ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз по-прежнему не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву кредита на 90 миллиардов евро. В частности, Евросоюзу еще предстоит утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика