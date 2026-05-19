Каллас пригрозила лишить финансирования ЕС партнеров России и Ирана

Глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с Россией и Ираном, лишением финансирования со стороны Евросоюза. Слова Каллас приводит издание Euractiv.

"Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявить гибкость, чтобы мы могли пересмотреть наше взаимодействие в данном случае", – отметила глава дипломатии ЕС.

Каллас не уточнила, что имела в виду под понятием гибкости. Она также добавила, что Евросоюз должен применять "более стратегический" подход к финансированию внешней помощи.

Ее заявления прозвучали в свете планов руководства Евросоюза разработать стратегию инвестиционной программы "Глобальные ворота" на 300 миллиардов евро в рамках семилетнего бюджета.

Ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз по-прежнему не подписали три ключевых документа, необходимых для выделения Киеву кредита на 90 миллиардов евро. В частности, Евросоюзу еще предстоит утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины.