Серия турниров по уличному баскетболу пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Новый сезон серии турниров по уличному баскетболу "Стритбаскет-тур" откроется в Москве 23 мая. По столичным площадкам будет курсировать желтый автобус, который познакомит москвичей с одной из самых доступных разновидностей баскетбола – три на три. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организовано московским департаментом спорта и Ассоциацией уличного баскетбола в рамках проекта "Лето в Москве".

Формат турнира позволяет смонировать корт за 90 минут в любом месте. Первая мобильная площадка появится 23 мая рядом с фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ. Посетители смогут поболеть за профессиональные команды, зарядиться эмоциями во время диджей-сета и поучаствовать в конкурсах. Самые активные участники получат призы.

Всего желтый автобус планирует побывать на 24 площадках. Передвижные корты будут работать как в центральных, так и в спальных районах города.

Ранее сообщалось, что в 2026 году летний сезон "Спортивных выходных" начнется в столице 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве". Бесплатные занятия под руководством профессионалов организуют в различных локациях Москвы.

Кроме того, фестиваль настольного тенниса пройдет 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Организаторы рассчитывают установить новый мировой рекорд по числу участников турнира и собрать больше 5 167 человек.