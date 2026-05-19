Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 07:32

Спорт

Серия турниров по уличному баскетболу пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Новый сезон серии турниров по уличному баскетболу "Стритбаскет-тур" откроется в Москве 23 мая. По столичным площадкам будет курсировать желтый автобус, который познакомит москвичей с одной из самых доступных разновидностей баскетбола – три на три. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие организовано московским департаментом спорта и Ассоциацией уличного баскетбола в рамках проекта "Лето в Москве".

Формат турнира позволяет смонировать корт за 90 минут в любом месте. Первая мобильная площадка появится 23 мая рядом с фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ. Посетители смогут поболеть за профессиональные команды, зарядиться эмоциями во время диджей-сета и поучаствовать в конкурсах. Самые активные участники получат призы.

Всего желтый автобус планирует побывать на 24 площадках. Передвижные корты будут работать как в центральных, так и в спальных районах города.

Ранее сообщалось, что в 2026 году летний сезон "Спортивных выходных" начнется в столице 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве". Бесплатные занятия под руководством профессионалов организуют в различных локациях Москвы.

Кроме того, фестиваль настольного тенниса пройдет 31 мая на Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Организаторы рассчитывают установить новый мировой рекорд по числу участников турнира и собрать больше 5 167 человек.

"День московского спорта" пройдет в разных районах столицы

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
спортгород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика