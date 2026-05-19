19 мая, 08:14

Город

Волонтеры Северного Медведкова собирают гуманитарную помощь для участников СВО

Фото: волонтерское сообщество "Сила в своих"

Волонтерский штаб "Сила в своих" из Северного Медведкова готов направить в зону СВО около 1,5 тонны гуманитарной помощи для участников спецоперации, передает портал мэра и правительства столицы.

В сборе участвуют как местные жители и активисты, так и депутаты муниципального округа. Гуманитарный груз предполагается направить в июне. В него войдут:

  • оборудование;
  • инструменты;
  • противодроновые одеяла и накидки;
  • маскировочные сети;
  • другие вещи, необходимые на передовой.

В настоящий момент волонтеры доукомплектовывают партию продуктами длительного хранения, одеждой и предметами личной гигиены.

Штаб, объединяющий около 60 активистов, работает с 2022 года. С тех пор волонтеры сделали свыше 30 выездов в зону спецоперации. Обычно гумпомощь отправляют в воинские части один раз в полтора или два месяца. Сами конвои формируют на основе заявок бойцов.

В 2025 году волонтеры направили 9 партий, вес каждой из которых составлял от полторы до двух тонн. Кроме того, активисты изготавливают маскировочные сети, производят антидроновые одеяла.

Поддержать волонтеров может каждый желающий – штабу требуется помощь в сортировке, упаковке и изготовлении необходимых для военнослужащих вещей. Сам штаб находится по адресу Широкая улица, дом 5, корпус 4, и открыт с понедельника по субботу с 13:00 до 19:00.

За прошлый год на северо-востоке Москвы в целом собрали и передали на передовую около 200 тонн гуманитарных грузов и 14 единиц автомобильной техники, а также выполнили свыше 450 адресных заявок бойцов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что московские волонтеры к прошедшему Дню Победы собрали тысячи подарков бойцам СВО. Патриотические акции прошли с участием волонтеров, школьников и студентов. В частности, ученики подготовили поздравительные открытки и талисманы для бойцов СВО.

