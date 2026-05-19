19 мая, 08:02

В Ярославле возобновлено прерванное из-за удара БПЛА движение в сторону Москвы

В Ярославле возобновили движение в сторону Москвы после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в МАХ.

Перекрытие, в частности, снято с перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги.

Вместе с тем Евраев подчеркнул, что большинство дронов, задействованных в массированной атаке по региону, были сбиты. Тем не менее один из них попал в промышленный объект, вызвав возгорание.

На данный момент огонь ликвидируют силы специальных служб, уточнил он, добавив, что пострадавших нет.

Об ограничении движения из Ярославля в сторону столицы стало известно утром 19 мая. Водителей призывали воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей.

В то же время в небе над столичным регионом нейтрализовать удалось 4 вражеских дрона. На фоне подлетов БПЛА аэропорт Внуково перешел на особый режим работы, начав принимать и выпускать рейсы по согласованию с соответствующими органами.

