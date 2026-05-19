Французский теннисист Муте снял шорты во время матча и получил предупреждение

Французский теннисист Корентену Муте снял шорты во время одного из матчей Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 500) в Гамбурге. Об этом сообщает TNT Sports.

Спортсмен играл с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокине. Однако в результате француз проиграл со счетом 6:4, 6:4. Во время паузы между розыгрышами он снял шорты, оставшись в трусах. Затем теннисист надел шорты обратно.

Помимо этого, спортсмен бросил во время матча ракетку в рекламный щит. В результате судьи вынесли ему предупреждение.

Ранее американская теннисистка Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Ее соперницей стала украинка Элина Свитолина. Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. После игры американка ушла в подтрибунное помещение и несколько раз сильно ударила ракеткой о пол.

