Теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову сопернице в Чебоксарах
Пятнадцатилетнюю теннисистку из Нижегородской области отстранили от соревнований на шесть месяцев за попадание ракеткой в голову другой спортсменки на турнире по настольному теннису. Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении ТАСС.
Инцидент произошел в августе на межрегиональных соревнованиях "Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева" в Чебоксарах.
Раздосадованная поражением спортсменка бросила ракетку в проходе так, что та отлетела в голову другой теннисистки, а затем задела еще одного человека, говорится в документах.
Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России приняла решение о прямой дисквалификации нарушительницы на 6 месяцев с 3 сентября 2025 года. Также ей назначили условную дисквалификацию еще на 6 месяцев, которая вступит в силу в марте 2026 года.
На том же турнире был дисквалифицирован еще один участник – 15-летний спортсмен из Казани получил 3 месяца наказания за то, что после окончания матча выбил ракетку ногой в сторону трибун и попал в зрителя.
Ранее немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за принятие душа в перерыве матча против итальянца Пьетро Феллина на турнире серии "челленджер" в греческом Херсониссосе. После победы в первом сете со счетом 7:5 он покинул корт, чтобы помыться во время паузы.
