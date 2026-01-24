Форма поиска по сайту

24 января, 12:03

Город

Фестиваль лиги КВН "Молодежь Москвы" пройдет с 9 по 13 февраля

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фестиваль лиги КВН "Молодежь Москвы" пройдет в столице с 9 по 13 февраля. Принять участие сможет любая команда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль КВН – это не просто площадка для юмора, а уникальное пространство, где молодые люди могут проявить себя, найти единомышленников и почувствовать поддержку города", – подчеркнула руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Фестиваль проведут в Московском молодежном центре "Планета КВН" по адресу улица Шереметьевская, дом 2. Начало игр в 15:00 и 19:00. В них примут участие более 200 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Тамбова, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и других городов.

Для участия командам необходимо подготовить один конкурс "Приветствие" и показать в нем свой стиль и юмор. В состав жюри войдут представители Высшей и Премьер-лиг Международного союза КВН.

"С каждым годом все больше и больше команд регистрируется на фестиваль лиги "Молодежь Москвы". Замечательно, что КВН продолжает интересовать молодежь как в столице, так и по всей России", – отметил директор структуры лиг Московского региона Рубен Партевян.

Он также назвал мероприятие прекрасной возможностью продемонстрировать себя начинающим командам, сделать шаг вперед более опытным и подготовиться к телевизионным лигам КВН.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в столице открыли 2 новых пространства – творческую резиденцию "Молодежь Москвы. Родина" и мультиформатное пространство "Молодежь Москвы. Звездный". В них оборудовали студии звукозаписи, 3D-печати и моделирования, художественную и дизайн-мастерскую, а также другие бесплатные сервисы для реализации любых проектов.

Сергей Собянин подвел итоги работы проекта "Молодежь Москвы" за 2025 год

городфестивали

