07 декабря, 14:28

Город

"Молодежь Москвы" представила цифровой навигатор зимнего досуга

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Для столичной молодежи подготовили виртуальный квест с тематическими маршрутами. Игра проводится в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Гости маршрутов смогут посетить разные мероприятия и получить виртуальную валюту приложения.

"Он (квест. – Прим. ред.) поможет легко составить интересный маршрут и познакомиться с ключевыми площадками сезона. Это станет практичным и современным форматом для планирования досуга молодых горожан в столице", – отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Для прохождения пользователям необходимо авторизоваться в приложении "Прогрессоры" и нажать на иконку "Зима в Москве".

На карте представлены семь площадок: три мультиформатных пространства "Молодежь Москвы", арт-павильон "Фабрика подарков" в парке искусств "Музеон", колесо обозрения "Солнце Москвы", "Фабрика подарков" на Болотной площади и площадка на Манежной площади.

За прохождение одной точки пользователь получает 10 единиц-прокоинов. Если участник прошел все семь точек за один месяц, то ему начислят дополнительные 100 прокоинов.

Баллы можно будет обменять на скидки и промокоды партнеров, пакеты интернет-трафика, а также подписки внутри приложения.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе пройдут праздничные мероприятия 30 декабря, 3 и 7 января. В рамках программ состоятся музыкальные шоу и спектакли, созданные по оригинальным сюжетам. Также для детей организуют интерактивные мероприятия, в рамках которых ребята смогут посетить точки с аквагримом, зимние горки и карусели.

В павильонах "Сделано в Москве" можно купить уникальные новогодние подарки

Сюжет: Зима в Москве
