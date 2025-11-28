Праздничные программы пройдут в Гостином Дворе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодние елки с интерактивными программами и музыкальными шоу организуют 30 декабря 2025 года, 3 и 7 января 2026-го в Гостином Дворе, передает портал мэра и правительства Москвы.

Они пройдут по адресу Ильинка, дом 4. Организатором праздников выступила московская дирекция массовых мероприятий, подведомственная столичному департаменту культуры.

За час до начала каждого спектакля пройдут интерактивные программы (в 10:00, 13:00 и 16:00). Их организуют в тематической зоне "Многоэмоциональный центр", состоящей из 20 площадок. Аниматоры в костюмах фантазийных персонажей помогут детям и их родителям погрузиться в праздничную атмосферу.

Гости смогут посетить точки с аквагримом, тематические фотозоны, зимнюю горку, карусели, дискотеки, игровые площадки и квест с дополненной реальностью. В стоимость билета включены все активности интерактивной зоны. Также у входа на площадку "Волшебный портал чувств" разместят новогоднюю елку.

После мероприятий в интерактивной зоне состоятся спектакли (в 11:00, 14:00 и 17:00), созданные по оригинальному сценарию. Главными героями постановок будут чувства и эмоции. В рамках спектаклей пройдут танцевальные номера с уникальной хореографией, спецэффектами и авторским музыкальным сопровождением.

Дети до трех лет включительно смогут пройти в зрительский зал по одному билету со взрослым без отдельного места. Приобрести билет можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в столице пройдет праздничная программа, посвященная Дню матери. Мероприятия организуют 28 и 29 ноября. В пятницу в Доме детского творчества на Таганке пройдет интерактивная программа "Мой самый главный в жизни человек". Также в этот день состоится праздник "Разноцветный подарок для мамы" с концертом, дефиле и мастер-классами. Мероприятие организуют в Центре творчества имени Косарева.

В субботу,29 ноября, в центре детского творчества "Свиблово" пройдет литературно-поэтический спектакль "Скажи слово маме". На программе прозвучат стихотворения русских поэтов и песни, которые исполнят дети.