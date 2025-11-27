Праздничная программа пройдет для москвичей в честь Дня матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подготовили праздничную программу в честь Дня матери, который отмечается 30 ноября. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, московские школьники и студенты в честь праздника подпишут более 1 миллиона открыток-"маментинок" с самыми теплыми словами. В центрах женского здоровья женщин будут ждать пряники ручной работы, подготовленные городскими колледжами.

Масштабная акция пройдет 28–29 ноября, а с 30-го числа в столице появятся праздничные стаканы с репродукциями картин из музейной коллекции. Получить их можно будет в центрах женского здоровья, поликлиниках, офисах МФЦ и Пушкинском музее.

Во флагманский центрах "Мои документы" в последний день ноября пройдут творческие мастер-классы. Все желающие смогут украсить кокошники и расписать матрешек, а затем забрать сувениры с собой. Для участия нужна предварительная запись на сайте МФЦ.

В преддверии Дня матери юные горожане также подготовили различные мероприятия. Например, 28 ноября в Доме детского творчества на Таганке пройдет интерактивная программа "Мой самый главный в жизни человек". Дети порадуют мам самодельными подарками, поучаствуют в викторине и играх. Начало в 18:00, вход свободный.

В 17:00 в Центре творчества имени Косарева состоится праздник "Разноцветный подарок для мамы" с концертом, дефиле и мастер-классами. Среди гостей будут не только мамы, но и ветераны педагогического труда, а также представители старшего поколения. Вход свободный.

В этот же день в центре "Моя карьера" будет фестиваль карьеры. Участие в нем примут мамы, которые хотят совмещать заботу о семье с профессиональным развитие. В программе – консультации, игры на самоопределение, лекции и ярмарка вакансий.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 по адресу Оружейный переулок, дом 41, всех желающих ждет "Добрый маркет", организованный участниками "Московского долголетия" вместе со Сбером и проектом "Сделано в Москве". Посетители смогут купить декор, свечи, игрушки и другие изделия ручной работы. Вход свободный.

29 ноября в 14:30 в центре детского творчества "Свиблово" покажут литературно-поэтический спектакль "Скажи слово маме". Зрители услышат стихотворения русских поэтов и песни в исполнении юных артистов.

Исследование ранее показало, что более 70% россиян хотят потратить на подарок ко Дню матери до 5 тысяч рублей. Еще 24% намерены потратить 5–15 тысяч рублей, еще 2% – свыше 15 тысяч. Около 80% опрошенных назвали подарок для матери значимым, поэтому готовы выделить на него больший бюджет.

