24 ноября, 08:13

Общество

Более 70% россиян потратят на День матери до 5 тысяч рублей

Фото: 123RF.com/dolgachov

Более 70% россиян планируют потратить на подарок ко Дню матери до 5 тысяч рублей, сказано в исследовании одного из платежных сервисов. С его текстом ознакомился ТАСС.

Отмечается, что 24% рассчитывают потратить от 5 до 15 тысяч рублей, а 2% – более 15 тысяч рублей. Кроме того, около 80% опрошенных считают, что подарок для матери более значимый, чем для других членов семьи, поэтому готовы выделить на него больший бюджет.

При этом 27% россиян отметили, что не планируют дарить подарок, а еще 34% ограничатся устным поздравлением. Кроме того, люди в возрасте от 18 до 34 лет в два раза чаще выбирают физические подарки, а россияне от 35 до 60 лет отдают предпочтение словесным пожеланиям.

Около 68% граждан выбирают более традиционные подарки, например цветы, сладости и открытки. Более 25% опрошенных, преимущественно мужчины, склоняются к практичным подаркам, таким как гаджеты и бытовая техника. Кроме того, 7% опрошенных планируют "дарить эмоции" – поездки, мастер-классы или фотосессии.

67% граждан выбирают формат личного поздравления, остальные отдают предпочтения дистанционным способам – доставка цветов, онлайн-сертификатов и денежный перевод.

В опросе приняли участие 4 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет из городов и районов с населением от 100 тысяч человек по всей России.

Ранее стало известно, что самым нежелательным подарком среди россиян стали сертификаты, а на втором месте – книги по саморазвитию. В список неудачных подарков также вошли предметы интерьера, алкоголь и неподходящая косметика.

