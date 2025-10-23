Более трети россиян выступили против сборов на подарки коллегам

Фото: 123RF.com/nijieimu

Полностью отказаться от традиции сбора денег на корпоративные подарки готовы 35% россиян. Об этом Москве 24 стало известно из результатов исследования Мегамаркета и медиахолдинга Rambler&Co, в котором приняли участие около 132 тысяч интернет-пользователей.

Результаты показали, что многие считают более искренней альтернативой личное поздравление или совместный праздник, а 61% опрошенных и вовсе предпочли бы получить деньги или общий опыт вместо стандартного презента.



По данным опроса, 36% россиян тратят на подарок коллегам не более 500 рублей, а 33% – до 1 тысячи рублей. На подарки стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей готовы потратить 17% опрошенных, а от 2 до 3 тысяч рублей – 7%. Лишь каждый десятый может приобрести презент дороже 3 тысяч рублей.

"Россияне все более осознанно подходят к выбору: вместо дорогих сюрпризов они выбирают теплые, персональные и символические вещи", – отмечают аналитики.

Для 58% респондентов индивидуально подобранный подарок значительно важнее универсального сувенира. Наибольшей популярностью пользуются подарочные сертификаты (18%), наборы чая и кофе (13%) и сладости (7%), в то время как сувениры с корпоративной символикой оказались в числе последних мест (3%). Реже всего в качестве подарков выбирают бьюти-наборы (2%) и недорогую технику (1%).

Аналитики подчеркивают, что 62% опрошенных не знали о существовании законодательного лимита на подарки от компании в размере 3 тысячи рублей, что подтверждает: выбор определяется не формальными рамками, а личными предпочтениями и желанием поддерживать доброжелательную атмосферу в коллективе.

28% россиян выбирают дарить подарки тем коллегам, с которыми часто общаются. Однако в большинстве компаний около 60% персонала скидывается "в складчину". Главными поводами остаются дни рождения и Новый год.

Исследование также выявило гендерные различия в подходах к покупкам. Мужчины чаще откладывают выбор подарков на последний момент: пик продаж перед 8 Марта пришелся на 7 марта. В то же время женщины готовятся к Дню защитника Отечества заранее, активно совершая покупки за неделю до праздника. Например, в этом году продажи в категории "Книги, хобби и канцелярия" за неделю до 23 февраля выросли на 153,8%.

Ранее россияне рассказали, что ежемесячный доход ниже 48 тысяч рублей является границей бедности, причем эта планка за год выросла более чем на 11%. В то же время порог богатства также значительно повысился и сейчас составляет 930 тысяч рублей в месяц.