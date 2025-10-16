Россияне назвали доход ниже 48 тыс руб признаком бедности

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Россияне сочли человека с ежемесячным доходом ниже 48 тысяч рублей бедным, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса одного из сервисов для поиска работы и подбора персонала.

Авторы исследования отметили постоянный рост планки, которую граждане считают границей бедности. За последний год сумма необходимого ежемесячного дохода выросла более чем на 11%, поднявшись с 43 до 48 тысяч рублей.

При сравнении с 2015 годом цифра выросла более чем в 3 раза, так как 10 лет назад она составляла лишь 15 тысяч рублей. Порог богатства также повысился: в 2015-м для его достижения, по мнению россиян, требовалось зарабатывать 453 тысячи рублей, в 2025-м – 930 тысяч рублей в месяц.

При этом восприятие финансовых статусов различается среди разных групп населения. Например, мужчины устанавливают более высокие планки, чем женщины: 54 тысячи и 970 тысяч против 43 тысяч и 890 тысяч рублей соответственно.

Также градации доходов разнятся в зависимости от города проживания. Однако выяснилось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга практически одинаково определяют уровень бедности – 54 и 53 тысячи рублей соответственно.

В ходе опроса респондентам также задали вопрос о сумме, необходимой для ощущения счастья. Выяснилось, что в среднем россиянам для этого нужно не менее 257 тысяч рублей в месяц.

Реальные зарплаты в стране за 7 месяцев этого года увеличились на 4,5%, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Он также указал, что правительство повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами, опережающими инфляцию. С января этот показатель прибавил свыше 16,5%, а в 2026 году вырастет более чем на 20,5%.