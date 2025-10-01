Оклады силовиков, судей и военных повысили на 7,6% в России

Фото: depositphotos/Professor25

Оклады сотрудников МВД РФ, Росгвардии, МЧС, а также военных, проходящих службу по призыву или контракту, повысились с 1 октября в 1,076 раза, то есть на 7,6%.

В постановлении правительства от 9 апреля предполагалось увеличение денежного довольствия военных и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти на 4,5%, однако позже было решено повысить оклады значительнее.

Также были увеличены зарплаты сотрудников органов принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможенников и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Кроме того, на 7,6% выросли денежные вознаграждения генпрокурора РФ, председателя Следственного комитета, оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, а также мировых судей российских субъектов.

Вместе с тем с 1 января 2026 года в стране вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В настоящее время он составляет 22 440 рублей. С начала следующего года его планируется увеличить более чем на 20%, до 27 093 рублей.

Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, в ближайшие три года зарплаты россиян вырастут на 10%.