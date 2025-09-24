Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 сентября, 15:31

Экономика

МРОТ составит 27 093 рубля с 2026 года

Фото: РИА Новости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2026 году более чем на 20% и составит 27 093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами кабмина.

"В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля", – сказал председатель правительства.

В этом году МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налогов. Как отмечал депутат Госдумы Ярослав Нилов, его увеличение повлияет на уровень зарплат 4–5 миллионов граждан РФ.

В свою очередь, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагал повысить МРОТ до 50 тысяч рублей. По мнению депутата, экономика высоких зарплат должна сочетаться с политикой низких расходов населения.

экономикаобщество

