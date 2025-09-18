Депутат Бессараб: маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Некоторые параметры детских пособий и больничных по уходу за ребенком вырастут с начала следующего года, а маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля в зависимости от размера инфляции. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что с 1 января 2026 года увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), поэтому для всех без исключения больничный по уходу за ребенком в перерасчете на месяц не может быть ниже 27 тысяч рублей. Именно с этой суммой связывают МРОТ с начала следующего года, подчеркнула парламентарий.

По ее словам, в возрасте до 7 лет включительно больничный оплачивается родителю в 100-процентном объеме независимо от стажа работы. При этом максимальный размер больничного, а также пособия по беременности и родам в 2026-м увеличатся из-за изменения базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы.

"Пособие по беременности и родам сможет вырасти почти на 20%", – отметила Бессараб.

С 1 февраля 2026 года маткапитал проиндексируют, однако окончательный размер увеличения пока не установлен, сказала депутат. Она уточнила, что в нынешнем бюджете уровень инфляции на 2025 год закладывался в 4,5%.

"Но мы понимаем, что индексация материнского капитала будет на реальный, а не на прогнозный размер инфляции по году. То есть понятно будет ближе уже к середине или к концу января 2026 года", – пояснила она.

Собеседница агентства также провела параллель с индексацией денежного вознаграждения военнослужащим и военных пенсий, которая изначально закладывалась в размере 4,5%, однако затем увеличилась до 7,6%.

Со следующего года в России также вводится новая семейная налоговая выплата для работающих родителей. Она представляет собой вычет по уплаченному НДФЛ за предыдущий год. Право на данную выплату получат семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и среднедушевой доход не более 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Как указала Бессараб, из 13% уплаченного НДФЛ можно будет получить до 7% в качестве возврата. Причем этот возврат имеет преимущественный характер.

Помимо этого, в стране может измениться размер единого пособия на ребенка, которое в настоящее время получают семьи с 11 миллионами детей. Как пояснила парламентарий, оно назначается на 12 календарных месяцев и может составлять в зависимости от доходов семьи 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе.

"Сумма изменится для получателя только тогда, когда истекут предыдущие 12 календарных месяцев получения пособия, а вот уже начиная с нового периода оно будет рассчитываться по новому (размеру прожиточного минимума. – Прим. ред.)", – добавила депутат.

Ранее общественники предложили разрешить тратить средства маткапитала на проведение инженерных сетей в частные дома. Авторы инициативы утверждали, что данная мера поможет быстрее завершать строительство и реконструкцию домов. Кроме того, это повысит доступность комфортного жилья для семей с детьми в малых населенных пунктах.