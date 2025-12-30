Новый год в Москве начнется с эталонной русской зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

2026 год начнется в Москве с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В новогоднюю ночь в городе похолодает до 10–13 градусов мороза, что идеально соответствует многолетней норме. Первым январским днем не выше минус 10 градусов", – отметил синоптик.

Пик похолодания настанет 2 января, когда столбики термометров покажут 12–15 градусов ниже нуля. Затем холода начнут отступать. Кроме того, сугробы в Москве достигнут 20–25 сантиметров.

Ранее синоптики прогнозировали, что 30 декабря в столице ожидается снег с гололедицей, температура днем составит от 5 до 7 градусов мороза, а ночью она упадет до минус 10 градусов.

Из-за непогоды Дептранс Москвы призывал горожан выбирать метро для передвижения по городу. В частности, вечером ожидаются локальные затруднения в центре столицы, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

