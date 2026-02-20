Терапевт Кондрахин: лишний вес ребенка плохо сказывается на обучении

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Лишний вес ребенка плохо сказывается на процессе обучения и не дает усвоить точные науки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта, врача функциональной диагностики Андрея Кондрахина.

Как он отметил, избыточная масса тела приводит к тому, что мозг ребенка перестает нуждаться в поиске новых решений и мотивации. Эксперт пояснил, что лишний вес связан с нарушением метаболизма, когда организм откладывает калории, которые не может переработать.

"Углеводы для мозга – это счастье. Обучение – это приобретение новых навыков, чтобы человек мог получить и найти быстро пропитание с меньшими усилиями. А если мозг перенасыщен, ему это не сильно нужно", – указал врач.

Специалист добавил, что человек с максимально излишней массой тела невосприимчив к внешнему воздействию.

Ранее в Госдуме призвали убрать фастфуд и сладости из школьных столовых и оставить там только здоровую пищу.

Зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева отметила, что смена подхода к школьному питанию также должна будет сопровождаться просветительской работой. Такая инвестиция в здоровье начнет работать уже сегодня и даст эффект на десятилетия вперед.

