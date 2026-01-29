Форма поиска по сайту

29 января, 08:38

В Госдуме выступили за запрет рекламы фастфуда с участием детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) сообщил о подготовке законопроекта, который предусматривает запрет рекламы фастфуда, снеков и сладких газированных напитков с использованием детских образов и анимационных персонажей, ориентированных на несовершеннолетних, передает РИА Новости.

Согласно инициативе, под ограничения подпадет продвижение продукции с повышенным содержанием сахара, соли и жиров по критериям Роспотребнадзора.

Также мера направлена на то, чтобы исключить косвенное воздействие на ребенка через "семейные" сцены, игрушки и другие маркетинговые приемы, которые обходят критическое восприятие взрослых.

Свищев отметил, что инициатива стала ответом на тревожные данные Роспотребнадзора и Минздрава о росте детского ожирения и связанных с ним заболеваний. Он подчеркнул, что реклама, где дети демонстративно употребляют вредную еду, формирует искаженные пищевые привычки и подменяет ценность здоровья сиюминутным удовольствием.

"Инициатива является логичным шагом в борьбе с детским ожирением и формированием культуры здорового питания с ранних лет, когда пищевые привычки только формируются", – подчеркнул депутат.

По его словам, предлагаемые изменения не направлены на полный запрет рекламы как таковой, а призваны защитить несовершеннолетних от манипулятивного контента и очистить информационную среду вокруг детей, если государство всерьез рассчитывает улучшить показатели здоровья и демографии в стране.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг после прямой линии с Владимиром Путиным, во время которой он заявил, что сатанизм (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов), оккультные услуги и "всякие колдуны" вводят людей в заблуждение. Инициативу также публично поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

