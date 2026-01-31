Миронов призвал ввести мораторий на закрытие роддомов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России необходимо ввести мораторий на закрытие роддомов и других медучреждений, а также запретить сокращать зарплаты и увольнять медицинских работников, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что планирует обсудить проблему закрытия якобы неэффективных роддомов на предстоящей встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Политик привел данные экспертов, согласно которым расстояние роженицы до роддома увеличилось до 80 километров за последние 25 лет.

"Без доступной медпомощи невозможно решать проблемы демографии и развития регионов. А демография – это не циферки в отчетах! Это живые люди, от которых зависит будущее России", – указал Миронов.

Ранее сообщалось, что неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, стал доступен беременным россиянкам по ОМС. Бесплатный тест будет доступен для будущих мам, у которых стандартный скрининг показал средний или высокий риск патологий.

