Россиян предупредили о мошенничестве с "возвратом" переплаты за отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники придумали новую схему, заключающуюся в предложениях о якобы возврате переплаты за отопление. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

По его словам, в сообщениях аферисты, представляясь сотрудниками управляющей компании или ЕИРЦ, просят перейти по ссылке для возврата средств.

"За такой новостью, скорее всего, скрывается обман. Мошенники надеются, что человек поверит и перейдет по ссылке, чтобы "получить деньги". На самом деле этот переход может привести к потере всех денег с банковской карты или к взлому аккаунта на "Госуслугах", – предупредил Бондарь.

Общественник также обратил внимание на то, что подобные сообщения выглядят очень правдоподобно, а идея возврата денег кажется логичной. Однако он подчеркнул, что настоящий перерасчет за отопление производится совсем по-другому.

В частности, такую операцию могут провести, если в квартире было холодно или отопление отключали на длительное время. В таких ситуациях плата снижается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства № 354.

"Для этого составляется специальный акт. Сумма перерасчета просто появляется в следующей платежке как отрицательное сальдо: то есть ее зачтут в счет будущих платежей. Деньги по ссылке из СМС никогда не возвращают", – пояснил эксперт.

Вместе с тем Бондарь напомнил, что плата за ЖКУ начисляется на основе показаний счетчиков или нормативов, в связи с чем он призвал не вестись на уловки о якобы переплатах за прошлые годы, поскольку все платежи, в том числе и долги, указываются в квитанциях.

Еще одну похожую схему ранее выявило МВД. Злоумышленники рассылают в мессенджере Telegram ссылки на чат-боты в поддельных домовых чатах под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды.

В сообщениях мошенники убеждают пользователей зарегистрироваться в "официальном чат-боте", ввести номер телефона и получить цифровой код для "подтверждения визита". Однако этот код на самом деле предназначен для получения доступа к аккаунту на "Госуслугах".

