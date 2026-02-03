Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 11:01

Безопасность

Россиян предупредили о мошенничестве с "возвратом" переплаты за отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники придумали новую схему, заключающуюся в предложениях о якобы возврате переплаты за отопление. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

По его словам, в сообщениях аферисты, представляясь сотрудниками управляющей компании или ЕИРЦ, просят перейти по ссылке для возврата средств.

"За такой новостью, скорее всего, скрывается обман. Мошенники надеются, что человек поверит и перейдет по ссылке, чтобы "получить деньги". На самом деле этот переход может привести к потере всех денег с банковской карты или к взлому аккаунта на "Госуслугах", – предупредил Бондарь.

Общественник также обратил внимание на то, что подобные сообщения выглядят очень правдоподобно, а идея возврата денег кажется логичной. Однако он подчеркнул, что настоящий перерасчет за отопление производится совсем по-другому.

В частности, такую операцию могут провести, если в квартире было холодно или отопление отключали на длительное время. В таких ситуациях плата снижается в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства № 354.

"Для этого составляется специальный акт. Сумма перерасчета просто появляется в следующей платежке как отрицательное сальдо: то есть ее зачтут в счет будущих платежей. Деньги по ссылке из СМС никогда не возвращают", – пояснил эксперт.

Вместе с тем Бондарь напомнил, что плата за ЖКУ начисляется на основе показаний счетчиков или нормативов, в связи с чем он призвал не вестись на уловки о якобы переплатах за прошлые годы, поскольку все платежи, в том числе и долги, указываются в квитанциях.

Еще одну похожую схему ранее выявило МВД. Злоумышленники рассылают в мессенджере Telegram ссылки на чат-боты в поддельных домовых чатах под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды.

В сообщениях мошенники убеждают пользователей зарегистрироваться в "официальном чат-боте", ввести номер телефона и получить цифровой код для "подтверждения визита". Однако этот код на самом деле предназначен для получения доступа к аккаунту на "Госуслугах".

Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о возврате денег за отопление

Читайте также


безопасность

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика