04 февраля, 15:22

Происшествия

Суд арестовал водителя грузовика после смертельного ДТП в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Центральный районный суд Красноярска арестовал водителя грузовика, устроившего ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что мужчина взят под стражу на 1 месяц и 29 суток.

Известно, что виновника ДТП уже лишали прав в 2023 году на 18 месяцев. При этом водительское удостоверение повторно он не получал.

По информации СК, в рамках частного заказа мужчина перевозил модульный дом на незарегистрированном прицепе, который был не предназначен для скоростных магистралей. Крепление прицепа было сломано.

ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса произошло на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" 2 февраля. Водитель Iveco осуществлял буксировку модульного дома. В процессе движения прицеп отцепился и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Газелью".

В результате аварии погибли пять человек, включая троих детей. Также травмы получили еще семеро детей.

Новости регионов: подростка, пострадавшего в аварии в Красноярском крае, доставят в Москву

судыпроисшествияДТПрегионы

