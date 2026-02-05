Лавров заявил, что действия США противоречат обещаниям сотрудничества с Россией

Фото: kremlin.ru

Действия США противоречат их заявлениям о возможном инвестиционном сотрудничестве с Россией. Об этом в интервью RT, приуроченном ко Дню дипломатического работника, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что американцы вводят санкции в ответ на готовность Москвы к их плану урегулирования украинского конфликта, вытесняют российские компании из Венесуэлы, объявляют Кубу угрозой из-за России и вводят пошлины против покупателей российской нефти.

"Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества – не очень все вяжется с этим", – подчеркнул Лавров.

Министерство финансов США ранее объявило о снятии ограничений на ряд операций с нефтью из Венесуэлы для американских компаний. Это включает разрешение на добычу, экспорт, покупку и продажу.

Однако данное послабление не затрагивает сделки с участием компаний или лиц из России, Китая, Ирана, Северной Кореи и Кубы. Кроме того, все, кто будет поставлять венесуэльскую нефть за пределы США, должны будут предоставить подробную отчетность.

3 января текущего года Соединенные Штаты провели военную операцию в Венесуэле. В результате этой операции президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены из страны. Президент США Дональд Трамп выдвинул против них обвинения в наркотерроризме.

Впоследствии Делси Родригес вступила в должность исполняющей обязанности главы государства. После этого Трамп провел с ней телефонный разговор. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и нерешенные проблемы в отношениях между Венесуэлой и США.

30 января Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, мотивируя это угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. По его словам, кубинские власти поддерживают противников США в Западном полушарии в сферах обороны, разведки и безопасности, что подрывает санкции Вашингтона и международного сообщества.

В ответ Куба призвала страны Латинской Америки и Карибского бассейна к сплочению перед лицом американского давления. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что агрессивная политика США угрожает безопасности региона.

Россия осудила действия США, назвав введенное чрезвычайное положение попыткой усилить давление, и отметила, что в антикубинском документе Москва была объявлена враждебным государством.