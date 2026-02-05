Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы

Фото: kremlin.ru

Российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы. Об этом в беседе с RT заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, такие попытки начали предприниматься после событий в Венесуэле.

"Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать", – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Минфин США разрешил добычу, экспорт, покупку и продажу нефти из Венесуэлы для американских компаний. При этом разрешение не будет распространяться на сделки с участием лиц из России, Китая, Ирана, КНДР, Кубы. Кроме того, любое лицо, поставляющее нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет.

Соединенные Штаты 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.