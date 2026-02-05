Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 10:13

Политика

Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы

Фото: kremlin.ru

Российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы. Об этом в беседе с RT заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, такие попытки начали предприниматься после событий в Венесуэле.

"Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать", – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Минфин США разрешил добычу, экспорт, покупку и продажу нефти из Венесуэлы для американских компаний. При этом разрешение не будет распространяться на сделки с участием лиц из России, Китая, Ирана, КНДР, Кубы. Кроме того, любое лицо, поставляющее нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет.

Соединенные Штаты 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика