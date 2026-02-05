Форма поиска по сайту

Новости

05 февраля, 23:09

Наука

Ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Космические войска России успешно запустили ракету "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, пуск состоялся в 21:59 по московскому времени 5 февраля. На борту ракеты находятся космические аппараты в интересах Минобороны.

Между тем первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" ожидается в конце марта 2026 года. Он состоится с космодрома Байконур.

СМИ напомнили, что "Союз-5" планировали запустить еще до конца 2025 года. Но затем сроки пуска скорректировали. Причиной стали дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.

Ранее на космодроме Восточный был введен в эксплуатацию стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара". При этом в рамках строительства стартового комплекса специалисты сдали еще 37 объектов. Речь идет о командном пункте, технологическом блоке и хранилище кислорода и азота, а также об укрытиях для обслуживающего персонала, заправочной эстакаде и ряде других сооружений.

