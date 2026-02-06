Лавров: заявления Рютте в Верховной раде указывают на подготовку интервенции на Украину

Фото: kremlin.ru

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины свидетельствуют о подготовке иностранной интервенции на украинскую территорию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, Лавров напомнил, что Британия и Франция выразили готовность разместить войска на Украине.

Кроме того, по его словам, Рютте заявлял о гарантиях безопасности, предусматривающих автоматические действия "коалиции желающих" – сначала самостоятельно, затем с поддержкой США.

Также, как заметил глава МИД РФ, в ходе своего выступления Рютте заявил о планах размещения вооруженных сил "коалиции желающих" на Украине, в том числе на суше, в море и в воздухе, сразу после достижения мирного соглашения с Россией.

При этом Лавров напомнил о последовательной позиции Москвы, которая выступает против присутствия иностранных войск на украинской территории. Министр подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины через иностранную военную интервенцию для России неприемлемо.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил о готовности стран Евросоюза ввести свои войска на Украину в случае нарушения Россией мирных соглашений. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины и предотвращения эскалации конфликта необходимы трехсторонние гарантии безопасности со стороны НАТО.

В то же время, Министерство иностранных дел России заявило, что развертывание многонациональных сил на украинской территории будет воспринято как интервенция, представляющая угрозу для безопасности России.

Москва также предупредила, что западные воинские подразделения, военные объекты и другая инфраструктура станут законными целями.