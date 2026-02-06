Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 18:35

Общество
Главная / Новости /

РИА Новости: основательница "Союза женщин России" Федулова умерла в возрасте 85 лет

Основательница "Союза женщин России" Алевтина Федулова умерла в возрасте 85 лет – СМИ

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Основательница и многолетний лидер "Союза женщин России" Алевтина Федулова умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении.

Собеседник агентства отметил, что она была выдающимся общественным и политическим деятелем, чья жизнь стала символом беззаветного служения идеалам добра, справедливости и заботы о будущем поколений.

Федулова родилась в 1940 году в подмосковной Электростали. Она закончила Московский областной педагогический институт имени Крупской и Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1968 году была избрана первым секретарем местного горкома ВЛКСМ, а потом стала секретарем Московского обкома ВЛКСМ.

В период с 1971 по 1984 год Федулова была секретарем ЦК ВЛКСМ, председателем Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Затем она занимала должность ответственного секретаря Советского комитета защиты мира, а с 1987 года стала первым зампредом комитета советских женщин.

В 1990-е комитет реорганизовали в "Союз женщин России", и Федулова стала председателем движения. Она занимала эту должность до 2006 года. Кроме того, она стала одним из организаторов политического движения "Женщины России". Избиралась депутатом Госдумы первого созыва, была зампредом ГД.

Читайте также


общество

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика