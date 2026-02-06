РИА Новости: основательница "Союза женщин России" Федулова умерла в возрасте 85 лет

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Основательница и многолетний лидер "Союза женщин России" Алевтина Федулова умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении.

Собеседник агентства отметил, что она была выдающимся общественным и политическим деятелем, чья жизнь стала символом беззаветного служения идеалам добра, справедливости и заботы о будущем поколений.

Федулова родилась в 1940 году в подмосковной Электростали. Она закончила Московский областной педагогический институт имени Крупской и Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1968 году была избрана первым секретарем местного горкома ВЛКСМ, а потом стала секретарем Московского обкома ВЛКСМ.

В период с 1971 по 1984 год Федулова была секретарем ЦК ВЛКСМ, председателем Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Затем она занимала должность ответственного секретаря Советского комитета защиты мира, а с 1987 года стала первым зампредом комитета советских женщин.

В 1990-е комитет реорганизовали в "Союз женщин России", и Федулова стала председателем движения. Она занимала эту должность до 2006 года. Кроме того, она стала одним из организаторов политического движения "Женщины России". Избиралась депутатом Госдумы первого созыва, была зампредом ГД.

