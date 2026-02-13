Кремлевский комбинат питания подготовил эксклюзивное блинное меню к Масленице

Фото: depositphotos/Belkantus

Комбинат питания "Кремлевский" к Масленице подготовил для гостей праздника оригинальные блинные блюда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления делами президента РФ.

В этом году посетителям вновь предложат традиционные кружевные блинчики со сметаной, сгущенным молоком, красной икрой, а также оригинальные новинки – овощные и гречневые блинчики, Московские с припеком из бекона, шоколадные блины и блинные роллы с солеными и сладкими начинками на выбор.

"В ресторане комбината питания "Кремлевский" гостей ждет уникальное блинное меню от шеф-повара: тыквенный блин с томлеными щеками воронежского бычка под соусом бурбон, шпинатный блин со страчателлой и томатами конфи с домашним песто, а также блинный торт с малиной и фисташкой, оладьи на кефире с манго и сливочным соусом", – отметили в управлении делами президента РФ.

Кроме того, в подразделениях комбината будут работать тематические станции с приготовлением блинов на глазах у гостей. В ассортименте окажутся варианты с ветчиной и сыром, соусом болоньезе, а также сладкие начинки, такие как крем патисьер, творог и шоколад.

Комбинат обеспечивает столовые и кафе дома правительства, зданий администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, Счетной палаты, а также санаториев и оздоровительных комплексов, входящих в систему управделами. В 2025 году за праздничную неделю было приготовлено 45 тысяч блинов.

Ранее сообщалось, что на станции "Перово" столичного метро начал работать робот-пекарь "Блиндозер". По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, аппарат готовит горячие блины прямо на глазах у покупателей. В настоящее время он доступен в переходах девяти станций.