Проект о запрете молельных домов в многоквартирных домах внесли в ГД

В России могут запретить размещать молельные дома в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции "Новые люди".

Документ уже получил межфракционную поддержку и был доработан с учетом позиции правительства РФ.

Проектом предлагается внести изменения в закон о свободе совести и религиозных объединениях. Согласно инициативе авторов, не допускается проведение богослужений и других религиозных церемоний в нежилых помещениях в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях.

Уточняется, что религиозные обряды могут совершаться в жилых помещениях исключительно в целях удовлетворения проживающих в них индивидуальных духовных потребностей лиц.

Ранее в ГД внесли проект о штрафах за изображение православных храмов и других религиозных объектов без крестов и иных символов. Авторы инициативы считают, что это поможет пресечь практику намеренного удаления крестов с изображений храмов. Исключения предусмотрены для исторических изображений.