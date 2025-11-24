В ГД внесли проект о штрафах за изображение храмов без крестов

Фото: 123RF.com/sergeyandreevich

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект о введении штрафов за изображение православных храмов и других религиозных объектов без крестов и иных символов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект предлагает дополнить КоАП России новой статьей, которая устанавливала бы ответственность за искажение образа культовых зданий при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в рекламе.

Штрафы за эти нарушения для граждан составят от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За распространение фотографий храмов без крестов через СМИ или интернет для физлиц предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч.

Авторы инициативы считают, что новые правила помогут пресечь практику намеренного удаления крестов и других религиозных символов с изображений храмов, которая в последнее время получила распространение в Сети, рекламе и дизайнерских проектах.

Подобные образы формируют "искаженное представление" о назначении культовых сооружений и воспринимаются частью общества как форма антирелигиозной пропаганды, говорится в пояснительной записке.

Исключения предусмотрены для исторических изображений, где религиозные символы отсутствовали в определенный период, а также в случаях, когда их воспроизведение может привести к осквернению.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли проект, закрепляющий наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что в публичном поле появляются изображения госсимволики без крестов. Иногда последние заменены другими элементами.