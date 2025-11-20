Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 11:14

Политика

В Госдуму внесен проект о закреплении крестов на гербе России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение палаты проект, предлагающий закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе России.

Володин напомнил, что в июле ГД приняла закон, закрепляющий, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.

"В то же время поступают обращения, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о государственном гербе РФ", – написал председатель Госдумы в мессенджере MAX.

Ранее оперный певец Владислав Москальков заметил, что на гербе, размещенном на сайте Кремля, не было крестов. Его поддержали общественники, обвинив власти в якобы искажении символики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разницу в изображениях герба масштабированием. По его словам, на любом экране существуют пиксели. При уменьшении герба в какой-то момент кресты превращаются в ромбики, а при увеличении – снова в кресты.

Читайте также


политика

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика