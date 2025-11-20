В Госдуму внесен проект о закреплении крестов на гербе России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение палаты проект, предлагающий закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе России.

Володин напомнил, что в июле ГД приняла закон, закрепляющий, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.

"В то же время поступают обращения, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о государственном гербе РФ", – написал председатель Госдумы в мессенджере MAX.

Ранее оперный певец Владислав Москальков заметил, что на гербе, размещенном на сайте Кремля, не было крестов. Его поддержали общественники, обвинив власти в якобы искажении символики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разницу в изображениях герба масштабированием. По его словам, на любом экране существуют пиксели. При уменьшении герба в какой-то момент кресты превращаются в ромбики, а при увеличении – снова в кресты.