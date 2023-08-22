Геральдист рассказал об истории создания флага России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Геральдист Владислав Коваль в День Государственного флага РФ рассказал историю создания триколора и объяснил, что символизируют его цвета. Об этом сообщает "Радио 1".

"Герб – первоисточник, затем идет флаг, который строится на основании цветовой и композиционной гаммы от герба. В данный момент, российский флаг заключил в себе герб Москвы. Красное поле, белый Георгий Победоносец и синий плащ – это и есть цвета российского флага: белый, синий, красный", – объяснил он.

Коваль напомнил, что с 1856 по 1883 год государственном флагом Российской Империи был черно-желто-белый триколор. На малом государственном гербе отображалось золотое поле, черный орел и белый Георгий Победоносец, уточнил он.

Эксперт объяснил, что свое значение есть и у флага Военно-морского флота, Так, Андреевский крест символизирует выход к четырем морям.

"Наш герб состоит из того герба Московии, Княжества, который до сих пор является красным полем, являющимся основой флага, синий цвет – плащ Георгия Победоносца и белый – всадник. <...> С 1992 года флаг является нашим государственным", – уточнил он.

Что касается значения цветов, красный, по словам эксперта, символизирует храбрость, мужество и неустрашимость. Синий – считается отражением красоты и величия, а белый – говорит о чистоте, доброте и невинности.

Кроме того, на гербе присутствуют зеленый и золотой цвета. Как отметил Коваль, первый является символом надежды, радости и изобилия, а второй означает богатство, милосердие, великодушие, постоянство и силу.

Он подчеркнул, что это международное значение перечисленных цветов. Геральдист также добавил, что флаговедение продолжает развиваться как наука.

Коваль напомнил, что за неуважительное отношение к флагу могут привлечь к уголовной ответственности. Однако, по его словам, мера наказания будет зависеть от того, что именно сделал человек.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага. Он подчеркнул, что все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны как граждан, так и общественных сил и представителей власти, ведь они являются отражением непрерывности развития нации и государственности.

Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву в этот день. Триколоры установили у зданий Совета Федерации и Государственной думы. На столичных билбордах разместили более 500 тематических плакатов.



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