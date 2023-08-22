Собянин поздравил горожан с Днем Государственного флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил граждан с Днем Государственного флага России. Он отметил, что флаг – это символ могущества страны.

"Белый, синий, красный – цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что под этим флагом российские солдаты сражаются за свободу и независимость Родины. Кроме того, флаг вдохновляет на победы ученых, спортсменов, мастеров культуры и многих других профессионалов.



"Национальный триколор – это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!" – заключил мэр.

Ранее с Днем Государственного флага россиян поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны как граждан, так и общественных сил и представителей власти, ведь они являются отражением непрерывности развития нации и государственности.

В честь Дня Государственного флага России столичный транспорт украсили около 15 тысяч триколоров и гербов Москвы. Российские флаги также разместили на стойках "Живое общение" и в вестибюлях станций метро. Всего в столичной подземке установили более тысячи флагов.

Флаговые конструкции разместили также на шести мостах – Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном, зданиях Совфеда и Госдумы и других. Всего же в городе установили более 2,5 тысячи символов.

День Государственного флага РФ отмечают 22 августа