Около 15 тыс флагов РФ украсили транспорт Москвы ко Дню российского триколора

Фото: телеграм-канал"Дептранс Москвы"

В честь Дня государственного флага России столичный транспорт украсили около 15 тысяч триколоров и гербов Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы разместили около 15 тысяч флагов России и гербов Москвы на трамваях, автобусах и электробусах. Кроме того, все головные вагоны поездов в метро украшены наклейками с государственным флагом", – приводят его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Российские флаги также разместили на стойках "Живое общение" и в вестибюлях станций метро. Всего в столичной подземке установили более тысячи флагов.

До этого сообщалось, что флаговые конструкции разместили на столичных объектах. В частности, они появились на шести мостах – Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном, зданиях Совфеда и Госдумы и других. Всего же в городе установили более 2,5 тысячи символов.

День Государственного флага РФ отмечают 22 августа