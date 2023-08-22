Фото: http://kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"У наших знамен, как и у нашей державы, – тысячелетняя история. <...> Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени – это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим", – отметил президент.

Он подчеркнул, что все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны как граждан, так и общественных сил и представителей власти, ведь они являются отражением непрерывности развития нации и государственности.

Путин заявил, что с трехцветным флагом, который был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года, россияне преодолели немало испытаний и трудностей, но также восстановили суверенитет страны.

Российский лидер отметил, что флаг государства является символом единства нашей тысячелетней страны и цивилизации. Он заявил, что уверен в том, что трехцветный флаг всегда будет вдохновлять россиян идти только вперед, до победы, и утверждать славу России.

"С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!", – заключил президент.

Ранее Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравили Русское географическое общество со 178-летием.

Президент отметил, что общество открыло миру имена российских выдающихся ученых, путешественников, мореплавателей, которые заложили традиции самоотверженного служения Отечеству – на благо укрепления его экономического потенциала, приумножения бесценного природного и историко-культурного наследия. По его словам, РГО сыграло уникальную роль в развитии в стране географии, климатологии, метеорологии и других смежных наук, а также многое сделало для широкого народного просвещения.