12:55Наука
Путин и Шойгу поздравили Русское географическое общество со 178-летием
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
18 августа, в День географа, Русскому географическому обществу исполняется 178 лет. Будучи одним из старейших географических обществ мира, оно последовательно работает над популяризацией географии, сохранением исторического и культурного наследия России.
Председателем Попечительского совета Общества с 2009 года является Владимир Путин, а президентом РГО – министр обороны РФ Сергей Шойгу. В этот день они направили в адрес Русского географического общества поздравления.
В свою очередь, Шойгу отметил, что за 178 лет в жизни Общества произошло много масштабных событий, сыгравших большую роль в судьбе России.
"В этом году мы впервые провели экспериментальный "НЕурок географии", нацеленный на популяризацию географических знаний, запустили четыре собственных туристических маршрута в уникальных и сложных регионах, осуществляем 19 экспедиций федерального масштаба, получили на треть больше работ на очередной фотоконкурс "Самая красивая страна". Уверен, если бы отцы-основатели оказались в наше время, они бы поддержали нас во всех начинаниях", – подчеркнул он.
18 августа состоятся праздничные мероприятия. В Большом зале Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге пройдет торжественное заседание, приуроченное ко Дню географа. Победители проекта "Юный полярник" посетят историческое здание с экскурсией, а историк Михаил Савинов выступит с лекцией "Арктика за гранью фантастики".
В соборе Святых Апостолов Петра и Павла и в Великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости пройдет церемония возложения венков и цветов.
В московской Штаб-квартире РГО состоятся экскурсия и показ фильма Леонида Круглова "Вокруг света. По следам Крузенштерна" из цикла "По следам великих русских путешественников".
Также Русское географическое общество приглашает всех желающих посетить 18 августа Северный и Южный речные вокзалы в Москве. Здесь пройдут лекции, мастер-классы, викторины и игры. Гости увидят премьеру музыкального клипа, совершат путешествие по России, получат памятные призы.
Ранее РГО анонсировало IX фотоконкурс "Самая красивая страна". Он посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
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