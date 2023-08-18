Путин и Шойгу поздравили Русское географическое общество со 178-летием

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

18 августа, в День географа, Русскому географическому обществу исполняется 178 лет. Будучи одним из старейших географических обществ мира, оно последовательно работает над популяризацией географии, сохранением исторического и культурного наследия России.

Председателем Попечительского совета Общества с 2009 года является Владимир Путин, а президентом РГО – министр обороны РФ Сергей Шойгу. В этот день они направили в адрес Русского географического общества поздравления.



Владимир Путин президент РФ За минувшее время РГО сыграло поистине уникальную роль в развитии в нашей стране географии, климатологии, метеорологии, других смежных наук, организовало масштабные экспедиции для исследования малоизученных регионов планеты, многое сделало для широкого народного просвещения. Общество открыло миру имена наших выдающихся ученых, путешественников, мореплавателей, которые заложили традиции самоотверженного служения Отечеству – на благо укрепления его экономического потенциала, приумножения бесценного природного и историко-культурного наследия.

В свою очередь, Шойгу отметил, что за 178 лет в жизни Общества произошло много масштабных событий, сыгравших большую роль в судьбе России.

"В этом году мы впервые провели экспериментальный "НЕурок географии", нацеленный на популяризацию географических знаний, запустили четыре собственных туристических маршрута в уникальных и сложных регионах, осуществляем 19 экспедиций федерального масштаба, получили на треть больше работ на очередной фотоконкурс "Самая красивая страна". Уверен, если бы отцы-основатели оказались в наше время, они бы поддержали нас во всех начинаниях", – подчеркнул он.

В настоящее время РГО объединяет 27,8 тысячи членов в России и за рубежом. Региональные отделения открыты в 87 субъектах РФ. Молодежных клубов РГО в России и других странах насчитывается более сотни.

18 августа состоятся праздничные мероприятия. В Большом зале Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге пройдет торжественное заседание, приуроченное ко Дню географа. Победители проекта "Юный полярник" посетят историческое здание с экскурсией, а историк Михаил Савинов выступит с лекцией "Арктика за гранью фантастики".

В соборе Святых Апостолов Петра и Павла и в Великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости пройдет церемония возложения венков и цветов.

В московской Штаб-квартире РГО состоятся экскурсия и показ фильма Леонида Круглова "Вокруг света. По следам Крузенштерна" из цикла "По следам великих русских путешественников".

Также Русское географическое общество приглашает всех желающих посетить 18 августа Северный и Южный речные вокзалы в Москве. Здесь пройдут лекции, мастер-классы, викторины и игры. Гости увидят премьеру музыкального клипа, совершат путешествие по России, получат памятные призы.

Ранее РГО анонсировало IX фотоконкурс "Самая красивая страна". Он посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.