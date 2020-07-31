Ученые нашли истоки одного из крупнейших на Земле подводных водопадов

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Один из самых крупных водопадов Земли нашли ученые между Исландией и Шотландией – в Фарерском канале, сообщает "Мир 24".

Этот проход соединяет Норвежское море с Северной Атлантикой непрерывным потоком воды. Пересекая одну из самых глубоких частей Гренландско-Шотландского хребта, река создает массивный подводный каскад. Она падает примерно на 840 метров в глубину, в то время как высота крупнейшего в мире водопада Виктория в Африке – 120 метров.

В соседнем Датском проливе – между Исландией и Гренландией и параллельном Фарерскому каналу – располагается самый большой ныне известный водопад. Он в три раза выше водопада Анхель. Когда его холодные воды встречаются с Фарерским каналом на другой стороне Исландии, возникает мощный поток, проникающий в Северную Атлантику.

Эти две артерии играют важную роль в циркуляции океана, особенно способствуя Атлантической меридиональной циркуляции (АМОК). АМОК влияет на климат планеты, но исследователи еще не до конца изучили его.

Русское географическое общество сообщало, что археологи обнаружили новые ходы и ярусы в пещере "Таврида" в Крыму. В частности, ученые нашли еще около 400–500 метров новых ходов. В пещере также оказалось множество восходящих колодцев высотой 12–15 метров.

Специалисты считают, что в новых ярусах находятся еще не исследованные артефакты. Установлено, что раньше пещера служила логовом гигантской хищной гиены, среди остатков ее добычи могут оказаться и древние люди. Помимо прочего, там увидели останки других древних животных: части шести–семи слонов, двух волков разных видов, двух лис, трех саблезубых кошек и трех–четырех медведей, гигантского страуса.

В РГО заключили, что пещера начала формироваться около 5 миллионов лет назад. По размерам она является самой большой во внутренней гряде предгорного Крыма, ее протяженность – 1,3 тысячи метров.