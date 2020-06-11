В пещере "Таврида" в Крыму нашли новые ходы и ярусы

Археологи обнаружили новые ходы и ярусы в пещере "Таврида" в Крыму, сообщает сайт Русского географического общества.
В частности, ученые нашли еще около 400-500 метров новых ходов. Кроме того, исследователи обнаружили множество восходящих колодцев высотой 12-15 метров.
Ученый секретарь РГО в Республике Крым Геннадий Самохин отметил, что за колодцами обнаружены ярусы пещеры, которые впоследствии можно исследовать.
"Если раньше мы предполагали, что у нас только один ярус пещеры, то сейчас выясняется, что есть еще и верхние этажи пещеры, в которые, похоже, можно зайти", – сообщил Самохин.
Ученые считают, что в новых ярусах наверняка находятся еще не исследованные артефакты. Установлено, что раньше пещера служила логовом гигантской хищной гиены, и среди остатков ее добычи могут оказаться и древние люди. Кроме того, ученые пришли к выводу, что пещера регулярно заполнялась водой. Об этом говорят глинисто-песчаные отношения, которые, скорее всего, именно так и попали туда.
Самохин сообщил, что ученым известно о местонахождении неандертальцев рядом с этой пещерой. В частности, в пещере был найден каменный отщеп возрастом около 40 тысяч лет.
"Вообще местность хорошая, удобная: есть и река, и лес, и укрытия. С точки зрения древнего человека это отличное место для жизни. Так что воспользоваться гротами пещеры первобытные люди вполне могли", – заявил Самохин.
Кроме того, в пещере были найдены останки других древних животных, которые обитали здесь 1,5-1,8 миллиона лет назад. В частности, были обнаружены части шести-семи слонов, двух волков разных видов, двух лис, трех саблезубых кошек и трех-четырех медведей. Кроме того, ученые обнаружили в пещере останки гигантского страуса.
Согласно данным РГО, пещера начала формироваться около 5 миллионов лет назад. По размерам она является самой большой во внутренней гряде предгорного Крыма. Ее протяженность составляет 1,3 тысячи метров.
Ранее израильские археологи выяснили, когда был построен мост, соединяющий Храмовую гору с верхней частью Иерусалима. Стало известно, что его возвели в период от 20 года до нашей эры до 20 года нашей эры.
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