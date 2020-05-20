Скелет лесного слона обнаружили в Германии

Фото: youtube.com/SenckenbergFrankfurt

Археологи из Университета Тюбингена нашли почти целый скелет лесного слона при раскопках в бывшем угольном карьере возле Шенингена. Предполагается, что слон жил там в среднем плейстоцене, сообщает портал Nachrichten.id.

Доктор Йорди Серангели, который руководил раскопками, рассказал, что специалисты обнаружили бивни длиной в 2,3 метра, нижнюю челюсть, множество позвонков и ребер, кости от трех ног, а также пять подъязычных костей. Археологи утверждают, что останки хорошо сохранились.

Вес особи, предположительно самки, составлял около 6,8 тонны, а в холке животное достигало 3,2 метра. По мнению ученых, слониха погибла около 300 тысяч лет назад на берегу озера. Специалисты отмечают, вся популяция этих слонов вымерла от старости или из-за нехватки пищи.

По мнению археологов, в районе озера жили львы, носороги, дикие лошади и медведи – всего около 20 видов млекопитающих.

Ранее ученые сообщили о находке скелета гигантского пингвина времен олигоцена в Новой Зеландии. Останки птицы обнаружили в гавани Кохия. За счет скелета специалисты смогли реконструировать внешний вид гигантов. Гигантские пингвины отличаются от их потомков длиной передних конечностей и удлиненным клювом. Это свидетельствует о различии экологических ролей вымерших и современных видов.

