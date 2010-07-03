Палеонтологи восстановили детали исчезновения динозавров

13:06
13:06
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ученые из Техасского университета в Остине установили новые подробности массового вымирания динозавров, сообщает "Мир 24".
Известно, что 66 миллионов лет назад в побережье современной Мексики врезался астероид диаметром более 80 километров. Мощность удара была сравнима с 10 миллиардами атомных бомб. Это вызвало гигантские цунами, после которых камни и грязь обрушились обратно в воронку, образовав 130-метровый слой отложений. По общепринятой версии, катаклизм уничтожил 75% жизни на Земле.
Недавно эксперты пробурили породы на глубину от 500 до 1300 метров ниже морского дна и извлекли новые образцы для анализа химического состава. В пробах нашли древесную золу и остатки расплавленных камней, при этом обратило на себя внимание полное отсутствие серы. Из этого ученые сделали вывод о том, что в результате катастрофы серосодержащие минералы испарились и в атмосферу было выброшено большое количество сульфатных аэрозолей. Они заблокировали солнечный свет и вызвали длительное похолодание.
Таким образом, специалисты считают, что непосредственно в момент падения астероида погибли далеко не все динозавры – причиной их массового вымирания стала именно сера.
Ранее японские палеонтологи обнаружили почти полный окаменевший скелет древнего динозавра, который относится к совершенно новому, ранее не описанному виду. Существу дали название Kamuysaurus japonicus. Его останки нашли в морских отложениях возрастом 72 миллиона лет на острове Хоккайдо. Исследователи предположили, что существо относилось к роду гадрозавров (утконосых динозавров). Речь идет об одной из самых успешных и многочисленных групп древних существ.
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